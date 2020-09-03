Когда же это уже кончится: Эмбер Херд подала новый иск на Джонни Деппа

Актриса Эмбер Херд подала встречный иск против Джонни Деппа за клевету.

Бывшая жена Джонни Джеппа продолжает судиться с актером, обвиняя его в запуске кампании, цель которой ее оклеветать, разрушить ее жизнь и карьеру. На этот раз она подала против него встречный иск на сумму $100 млн.

Как сообщает People, cогласно судебным документам, поданным 10 августа в округе Фэйрфакс, штат Вирджиния, 34-летняя Эмбер Херд попросила суд во внесудебном порядке отклонить иск Деппа на сумму $50 млн, и требует в два раза большей суммы компенсации в своем встречном иске.

В своем обращении в суд звезда Аквамена утверждает, что Депп и его команда "организовали ложную кампанию, с целью ее оклеветать". Она утверждает, что Депп "контролировал и / или манипулировал ее аккаунтами в социальных сетях".

Херд также утверждает, что Депп "инициировал, координировал, контролировал и / или поддерживал и продвигал" две петиции на сайте change.org. Из-за первой петиции она лишилась роли в спиноффе Аквамена, а из-за второй — ее отстранили от сотрудничества с L’Oréal.

"Этот поток ложных и клеветнических обвинений в адрес Эмбер Херд является попыткой разрушить ее жизнь и карьеру просто потому, что она стала жертвой домашнего насилия и насилия со стороны Джонни Деппа", — сказано в заявлении.