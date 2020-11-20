Майли Сайрус и Дуа Липа представили впечатляющий клип на песню Prisoner (видео)

Известные американские исполнительницы Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили совместный клип на песню Prisoner, который посвятили своим бывшим возлюбленным.

27-летняя Майли и 25-летняя Дуа сделали послание своим "эксам". В музыкальном ролике появляется надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо", а заканчивается он отрывком из клипа Female Trouble, где главная героиня сообщает, что теперь она свободная женщина и может жить так, как хочет.

Всего за 20 часов клип Prisoner набрал более 5 миллионов просмотров.

Режиссером ролика стала сама Майли и модный фотограф Алана О’Херлихи.

Сингл войдет в новый альбом Майли Сайрус под названием Plastic Hearts, выход которого запланирован на 27 ноября 2020 года.

Добавим, что на сегодняшний день певица Дуа Липа встречается с родным братом моделей Беллы и Джиджи Хадид - Анваром, а вот Майли Сайрус уже несколько месяцев не состоит в отношениях. Она рассталась с музыкантом Коди Симпсоном в августе, но успела отпраздновать в апреле мини-юбилей - полгода с начала лав-стори.

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