Мини-юбилей: Майли Сайрус и Коди Симпсон отмечают годовщину отношений

Несмотря на карантин, жизнь все же продолжается! Это доказали, к примеру, Майли Сайрус и её бойфренд Коди Симпсон, которые отметили вчера важную для них дату: их первый совместный мини-юбилей — полгода с начала лав-стори.
Причём поп-певец нашёл забавный способ поздравить любимую, несмотря на самоизоляцию.
Вопреки известному выражению "счастливые часов не наблюдают", 27-летняя певица и её 23-летний возлюбленный не забыли про то, что полгода назад, в начале октября 2019 года начался их роман. Конечно, сложившаяся ситуация не позволила Коди особенно "разгуляться", поэтому Симпсон подошёл к поздравлению Сайрус творчески.
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@mileycyrus and @codysimpson via IG stories today! #mileycryus #mileycyrus #miley #cyrus #ellenvonunwerth #marcjacobs #catwalk #nyfw #codysimpson
Он опубликовал в "сториз" фото Майли "без прикрас": с растрёпанным конским хвостиком и кремом от прыщей, с подписью: "6 месяцев вместе с тобой стоят целой жизни с кем-то. Я люблю тебя". Судя по всему, таким образом Коди хотел подчеркнуть, что любит и принимает Сайрус такой, какая она есть.