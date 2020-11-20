Apple назвал Lil Baby лучшим артистом года

Многие индустрии начали подводить итоги 2020 года. Уже на этой неделе музыкальное приложение Shazam объявило список самых популярных синглов за все время существования поисковика.

А вот теперь очередь подошла к Apple, которая ежегодно отмечает премией Music Awards лучших музыкантов 2020 года, оказавшие огромное влияние на мировую культуру.

Так, победителями стали:

Артист года: Lil Baby

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В 2020 году Lil Baby стал одним из самых громких имен хип-хопа с миллиардами глобальных стримов и несколькими треками из My Turn, возглавляющими чарты Apple Music.

Прорыв года: Megan Thee Stallion

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Ее совместные треки с Бейонсе и Карди Би были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.

Лучший автор песен: Тейлор Свифт

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Тейлор Свифт, без сомнения, одна из выдающихся и самых титулованных авторов песен, и ее альбом folklore не исключение. Написанный в течение первых нескольких месяцев пандемии COVID-19, альбом мгновенно занял первое место в чарте Apple Music и установил рекорд самого популярного поп-альбома в день выпуска.

Лучшая песня года: The Box Родди Ричча

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Песня Родди Ричча The Box стала самым большим и самым популярным синглом года, собрав на сегодняшний день более 460 миллионов стримов Apple Music по всему миру.

Лучший альбом года: Please Excuse Me for Being Antisocial Родди Ричча

Apple Music Awards отмечает достижения в области музыки в пяти различных категориях, а победители выбираются в процессе, который отражает как редакционную точку зрения Apple Music, так и то, что больше всего любят слушатели по всему миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что триумфаторами премии MTV Europe Music в 2020 году стала группа BTS.