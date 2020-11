Триумфаторами премии MTV Europe Music 2020 стала группа BTS

8 ноября состоялась церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music 2020. Победителей объявляли дистанционно – церемония награждения прошла в онлайн-режиме из-за пандемии.

Триумфатором в 2020 году стал южно-корейский бойз-бенд BTS. Парни победили в четырех номинациях, забрав себе главную награду за "Лучшую песню", которой стал их хит Dynamite. Также группа победила в номинациях "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самуая большая фанатская база".

"Лучшей рок-группой" стали ребята из Coldplay, "Лучшим исполнителем" — Леди Гага, а "Лучшим альтернативным исполнителем" — Хейли Уильямс. DJ Khaled получил награду "Лучшее видео" за клип Popstar.

"Лучшим танцевальным исполнителем" стал диджей Дэвид Гетта, а "Лучшим хип-хоп исполнителем" - Cardi B.

В 2020 году к наградам премии добавили еще три категории - "Лучший латиноамериканский исполнитель", которую получила Karol G, "Видео во имя добра" - H.E.R. – I Can't Breathe и "Лучшее онлайн-выступление" – снова "прилетело" к BTS, за BANG BANG CON – The Live.

