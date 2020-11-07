Новый клип Little Big набрал почти 3 миллиона просмотров за сутки (Видео)

Популярная группа Little Big, которая ранее выпустила клип на песню Hypnodancer, 6 ноября представила свое очередное музыкальное видео.

Клип на песню SMD2020 ("S*ck My D*ck 2020") всего за сутки смог преодолеть отметку в более чем два с половиной миллионов просмотром на YouTube-канале.

В нем музыканты в праздничных свитерах отмечают наступление Нового года, но посвятили участники группы это произведения 2020 году, который отличился катастрофами, скандалами и международными войнами. В клипе артисты выпивают шампанское под названием "Новичок" и закусывают летучей мышью.

В ролике, кроме участников Little Big, также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие не менее известные артисты.

Напомним, что ранее группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса "Евровидение", когда представила клип Uno, набравший за четыре месяца более 138 миллионов просмотров.