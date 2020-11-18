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Shazam назвал топ-100 популярных песен за все время своего существования

Shazam назвал топ-100 популярных песен за все время своего существования
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярное приложение Shazam назвало самые популярные песни, которые чаще всего «шазамили» за все время существования музыкального поисковика.

Рейтинг, в который вошло 100 композиций, возглавил трек австралийки Tones and I - «Dance Monkey». Композицию с момента ее выпуска в мае 2019 года искали более чем 36,6 миллионов раз. На втором месте разместилась песня «Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)» от Лилли Вуд и The Prick & Robin Schulz. Тройку лидеров закрыл трек Passenger - «Let Her Go».

Пятерку лучших замкнули композиции «Wake Me Up» диджея Avicii и трек «Lean on» от Major Lazer.

Ранее, «Телеграф» писал, что клип американки Билли Айлиш установил новый рекорд на YouTube.

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Все по теме:

Музыка, Рейтинг, Shazam.

Автор:

Телеграф
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