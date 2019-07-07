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Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)

Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)
19:14 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Новый клип Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка" возглавил тренды YouTube.

По сюжету Артур Пирожков приезжает на шикарной иномарке в глубинку, где встречается с местными жителями и героиней своей песни – "алкоголичкой". В ролике снимались Михаил Галустян, блогер Олег Монгол. Главную роль сыграла звезда Instagram Верона.

Россиян вышедший клип возмутил. Многие пользователи написали под видео, что разочарованы новой песней артиста.

"Дожили, с алкашами клипы снимаем", "Не пойму что происходит. Плакать хочется. Упоротых алкашей ужен клипы берут", "Это так отвратительно...почему делают это они, а стыдно мне?", – пишут пользователи сети.

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Ранее сообщалось, что группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом. В новом альбоме группа продолжает экспериментировать с танцевальной музыкой, но при этом появились новые трендовые стили: future bass, фанк, рейв, минималистичный r’n’b.

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Все по теме:

Клип, Видео, Алкоголичка, Александр Ревва, Артур Пирожков.
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