Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)

Новости культуры: Новый клип Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка" возглавил тренды YouTube.

По сюжету Артур Пирожков приезжает на шикарной иномарке в глубинку, где встречается с местными жителями и героиней своей песни – "алкоголичкой". В ролике снимались Михаил Галустян, блогер Олег Монгол. Главную роль сыграла звезда Instagram Верона.

Россиян вышедший клип возмутил. Многие пользователи написали под видео, что разочарованы новой песней артиста.

"Дожили, с алкашами клипы снимаем", "Не пойму что происходит. Плакать хочется. Упоротых алкашей ужен клипы берут", "Это так отвратительно...почему делают это они, а стыдно мне?", – пишут пользователи сети.

Ранее сообщалось, что группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом. В новом альбоме группа продолжает экспериментировать с танцевальной музыкой, но при этом появились новые трендовые стили: future bass, фанк, рейв, минималистичный r’n’b.