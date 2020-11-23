Известный телеведущий перешел на оскорбления из-за скандального клипа Дорофеевой

19 ноября певица Надя Дорофеева выпустила свой первый сольный клип на песню Gorit под псевдонимом DOROFEEVA.

Новую видеоработу певица представила накануне годовщины Майдана, да и одна из сцен клипа происходит на мосту на улице Институтской, где полегли Герои Небесной Сотни в 2014 году. Эти два факта вызвали волну критики от украинских слушателей, которым не понравилось, что Дорофеева «танцует на костях Небесной Сотни».

Активист Сергей Стерненко на своей страничке в Фейсбук отметил, что после того, как на Надю посыпались подобные комментарии, она просто удалила этот пост из Инстаграма. Сергей считает, что примитивное удаление постов - это не выход.

«Мы все помним» - пишет Стерненко.

Активист напомнил ситуацию, которая произошла с Бейонсе после клипа, где она танцует на фоне кадров с катастрофой шаттла «Челенджер». В отличие от Дорофеевой, Бейонсе извинилась перед фанатами и изменила клип, а не делала вид, что ничего не случилось. Он призвал украинцев спросить артистку, почему она так поступила, отметив, что комментарии к публикациям у нее открыты. Сергей подчеркнул, возможно, если комментариев будет много, она все же отреагирует.

В комментариях под постом Сергея Стрененка начался прям «мексиканский сериал». Известный украинский ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров перешел на оскорбления, защищая Надю Дорофееву. Назаров считает, что Сергею «лишь бы хайп словить».

На его сообщение сразу же посыпались ответы от подписчиков активиста, и, отметим, не самые приятные.

Ранее, «Телеграф» писал, что несмотря на критику, трек Нади Дорофеевой Горит возглавил чарт Top 100 Ukraine.