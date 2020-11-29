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Джамала неожиданно встретила Нину Матвиенко на курорте в Египте (фото, видео)

Джамала неожиданно встретила Нину Матвиенко на курорте в Египте (фото, видео)
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная певица Джамала, видимо, не боится коронавируса, так, как несмотря ни на что, отправилась со своей семьей на отдых в теплый Египет.

На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала пост, в котором рассказала, что вместе со своими сыновьями Эмиром и Селим-Гиром отправилась в курортный городок Марса-Алам в Египте.

Большой неожиданностью для Джамалы была случайна встреча с певицей Ниной Матвиенко, которая тоже отдыхает в этом же отеле. На милом видео, которое Джамала опубликовала , народная артистка Украины Нина Митрофановна купается вместе с старшим сыном победительницы Евровидения Эмиром.

«Приехала и на пустынном берегу встретила Нину Митрофановну Матвиенко! И еще и имею возможность с ней поплавать» - написала Джамала.

 
 
 
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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Джамала поделилась архивными снимками.

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Все по теме:

Отдых, Певица, Нина Матвиенко, Джамала.

Автор:

Телеграф
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