София Ротару впервые за долгое время выступила на концерте в России (фото, видео)

Украинская певица София Ротару, которая ранее примеряла платья для выступления на премии "Песня года-2020", 5 декабря спела на российской сцене.
73-летняя артистка продемонстрировав два ярких номера.
Концертные фото были опубликованы на фанатской странице Ротару в Инстаграме.
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На официальной странице в сториз певицы появились видео с выступления.
Сначала она вышла на сцену в красном платье с рюшами и исполнила "Червону руту", который зрители встретили бурными овациями.
Позже звезда исполнила еще одну знаменитую композицию "Сердце размером с солнце".
Также есть видео, где София Ротару раздает автографы за кулисами фестиваля.
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Сообщается, что из-за усиленных мер безопасности в связи с коронавируса, все участники мероприятия должны были сдать тест на COVID-19.
Стоить добавить, что многие критикуют артистку за неоднократные выступления в РФ.
Напомним, что известная песня Софии Ротару "Одна калина" была названа одной из знаковых за последние 20 лет.