София Ротару впервые за долгое время выступила на концерте в России (фото, видео)

Украинская певица София Ротару, которая ранее примеряла платья для выступления на премии "Песня года-2020", 5 декабря спела на российской сцене.

73-летняя артистка продемонстрировав два ярких номера.

Концертные фото были опубликованы на фанатской странице Ротару в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by СОФИЯ РОТАРУ | SOFIA ROTARU (@sofiarotaru_fan)

View this post on Instagram A post shared by СОФИЯ РОТАРУ | SOFIA ROTARU (@sofiarotaru_fan)

На официальной странице в сториз певицы появились видео с выступления.

Сначала она вышла на сцену в красном платье с рюшами и исполнила "Червону руту", который зрители встретили бурными овациями.

Позже звезда исполнила еще одну знаменитую композицию "Сердце размером с солнце".

Также есть видео, где София Ротару раздает автографы за кулисами фестиваля.

View this post on Instagram A post shared by СОФИЯ РОТАРУ | SOFIA ROTARU (@sofiarotaru_fan)

Сообщается, что из-за усиленных мер безопасности в связи с коронавируса, все участники мероприятия должны были сдать тест на COVID-19.

Стоить добавить, что многие критикуют артистку за неоднократные выступления в РФ.

Напомним, что известная песня Софии Ротару "Одна калина" была названа одной из знаковых за последние 20 лет.