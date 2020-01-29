Лучшие "украинские" песни 21 века: что в ТОПе (Видео)

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15:54 Сегодня Телеграф

Новости культуры:"Дикі танці", "Lasha Tumbai", "1944" и другие: эксперты YUNA определили 20 знаковых песен за 20 лет.

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA объявили победителей спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет". Список композиций был сформирован по результатам оценки десяти экспертов.

Во внимание принимались песни украинских исполнителей, вышедших в период с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года. Начальный лонг-лист с почти 80 треков был составлен оргкомитетом YUNA. Он был представлен экспертам, которые приняли участие в оценивании.

В итоге определено двадцатку победителей:

Скрябин та Ирина Билык – Мовчати (2003)

Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)

Ирина Билык – Снег (2003)

София Ротару – Одна калина (2004)

Руслана – Дикі танці (2004)

Океан Эльзы - Без бою (2005)

Тина Кароль – Выше облаков (2005)

Александр Пономарев – Я люблю тільки тебе (2006)

Бумбокс – Вахтерам (2007)

SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя – На районе (2008)

Иван Дорн – Стыцамен (2010)

LOBODA – 40 градусов (2012)

The HARDKISS – Make-Up (2012)

Оля Полякова - Шлепки (2013)

ONUKA – Misto (2014)

Время и Стекло – Имя 505 (2015)

Джамала – 1944 (2016)

MONATIK – Кружит (2016)

KAZKA – Плакала (2018)

"Спецпроект "20 знаковых песен за 20 лет" возник из нашего желания запечатлеть в памяти слушателей важные страницы современной музыки в Украине XXI века, – комментирует Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер премии YUNA. – Мы выбрали для этого экспертов, имеющих опыт работы с нашим музыкальным процессом не менее 15 лет. Все они входят также в состав жюри премии YUNA. Мы попросили экспертов оценивать песни не по принципу собственного вкуса, а учитывая прежде всего масштаб влияния этих произведений на украинскую сцену вцелом или ее отдельные жанры, а также социальный вес композиций. В этом смысле итоговый список, я считаю, хорошо отражает главные вехи за 20 последних лет. Конечно, в нем могло быть и 50 песен, но это привело бы к размыванию самой сути спецпроекта – отметить самое главное".

В состав экспертов, которые оценивали композиции в рамках спецпроекта, вошли

Игорь Кондратюк – телеведущий, продюсер,

Роман Давыдов – программный директор радио Країна ФМ,

Дмитрий Феликсов – основатель билетного оператора Concert.ua,

Татьяна Витязь – замглавреда журнала Viva!,

Николай Милиневский – музыкальный обозреватель сайта Vesti,

Анна Свиридова – программный директор Радио Пятница и Авторадио,

Оксана Гончарук – культурный обозреватель сайта Vesti,

Павел Шилько – соучредитель и генпродюсер премии YUNA,

Серж Гагарин – ведущий Радио Пятница, продюсер премии YUNA,

Игорь Панасов – музыкальный обозреватель, директор по развитию премии YUNA.

В течение февраля оргкомитет YUNA будет вручать исполнителям 20 песен-победителей специальные награды и информировать об этом на своих страницах в Facebook и Instagram.

Девятая церемония премии YUNA состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце "Украина".

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Тина Кароль, Океан Эльзы, София Ротару, Ирина Билык, YUNA, Тартак, Katya Chilly, Музыкальная премия YUNA.
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