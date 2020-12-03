София Ротару готовится к новогоднему концерту: появилось видео из закулисья

Украинская артистка, 73-летняя София Ротару готовится выступить на российской премии "Песня года-2020". О том, что звезда планирует посещать Россию с концертами стало известно еще осенью прошлого года.

Недавно невестка Ротару, Светлана Евдокименко, решила порадовать поклонников свекрови и разместила в сториз Инстаграма видео, на которых певица кружится в праздничном красном платье.

"Песня года 2020", - подписала короткий ролик Светлана.

Концерт "Песня года-2020" состоится в РФ на стадионе "ВТБ Арена". В шоу-программе примут участие София Ротару, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, Владимир Пресняков, Валерий Меладзе, который, стоит сказать, призывал весь российский шоу-бизнес отказаться от съемок в новогодних программах.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница украинской артистки Софии Ротару поведала, как провела три года в тюрьме за мошенничество.