Экс-помощница народной артистки Софии Ротару отсидела в тюрьме за мошенничество

Экс-директор народной артистки Софии Ротару Ольга Коняхина пришла на программу «Звезды сошлись» и рассказала, что три года она провела в тюрьме, куда попала из-за мошенничества.

Ольга несколько лет являлась концертным директором народной артистки, и за это время обворовала Софию Ротару на сумму около семи миллионов рублей. Ольга договаривалась за проведение концерта, а предоплату забирала себе.

Так как Коняхина не смогла вернуть артистке те деньги, которые наворовала, ее засудили к шести годам тюрьмы. Однако через три года она вышла по УДО.

Экс-помощница Ротару 7 лет, как на свободе, но с артисткой не общается.

«Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как идешь в колонии в строю в столовую, а кто-то сбоку тебе говорит: «Ну тебе Ротару посылочки присылает?»- рассказала Ольга.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что российскому актеру Михаилу Ефремову уменьшили срок пребывания в тюрьме.