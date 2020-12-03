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Бари Алибасов снова загремел в больницу: 73-летний музыкант переборщил с «Виагрой»

Бари Алибасов снова загремел в больницу: 73-летний музыкант переборщил с «Виагрой»
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов госпитализирован из-за передозировки "Виагрой". 

Об этом пишет "lenta.ru".

У Алибасова резко упало давление, что вызвано употреблением препарата для повышения потенции, поскольку в квартире продюсера были обнаружены пустые упаковки "Виагры".

Сообщается, что в настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину ухудшения здоровья звездного продюсера.

Напомним, в июне 2019 года Бари Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот" и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, после даже впал в кому. 

Этим летом, Алибасов из-за чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков, попал сначала в наркологическую, а затем в психиатрическую клинику.

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Бари Алибасов, Виагра.

Автор:

Телеграф
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