Бари Алибасов впал в кому, состояние критическое

Новости культуры: Бари Алибасов поступил в клинику в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали сильный ожог пищевода.

Российский продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во вторник, 4 июня, известный российский продюсер Бари Алибасов был доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Причиной экстренной госпитализации 71-летнего артиста стало отравление бытовой химией. Алибасов вместо воды выпил средство для прочистки труб "Крот", которое было налито в такой же стакан.

Сразу после инцидента в московскую квартиру Бари Алибасова на Мерзляковском переулке выехала бригада скорой помощи. Медики в течение получала промывали продюсеру желудок раствором марганцовки. Однако это не помогло и пострадавшего направили в токсикологическое отделение НИИ им. Склифосовского.

В среду, 5 июня, специалисты сообщили, что с продюсером все будет в порядке и его здоровью ничего не угрожает. Однако к вечеру состояние пациента ухудшилось: Бари Алибасов впал в кому. Состояние артиста оценивают как крайне тяжелое.

А сегодня, по странному стечению обстоятельств, Бари Алибасову исполняется 72 года.