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Умер актер британского сериала "Доктор Кто"

Умер актер британского сериала "Доктор Кто"
10:20 Сегодня Телеграф по материалам: lime.apostrophe.ua Фото: https://lime.apostrophe.ua/

Новости культуры: Смерть известного актера Пола Дарроу (Paul Darrow) наступила в 78-летнем возрасте.

Британский актер Пол Дарроу, снимавшийся в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" и работавший на телевидении, ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Известного актера не стало ранним утром 3 июня. Смерть кинозвезды наступила после непродолжительной болезни.

Чем именно болел Пол Дарроу, не уточняется, однако известно, что в последние пять лет своей жизни он был прикован к инвалидной коляске после аневризмы аорты, перенесенной в 2014 году. Тогда Дарроу ампутировали ноги.

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Пол, в основном, работал в театре и на телевидениии. Актер охотно принимал участие в съемках даже в преклонном возрасте. Так, в 2015 году он снялся в роли Пола Рэнда, загадочного бизнесмена, отвечающего за бизнес-институт в интерактивной видеоигре "Противоречие: Найди лжеца!". Сиквел был запланирован в 2016 году, но пока так и не был реализован.

За свою карьеру Пол сыграл в более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них - "Диксон из Док Грин", "Улица коронации", "Соперники Шерлока Холмса", "Бешеная луна", "Легенда о Робине Гуде", "Умри, но не сейчас", "Мистер Джерико", "Космические войны", "Ваша Бриташа", "Доктор Кто" и другие.

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