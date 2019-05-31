Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме "Кладбище домашних животных"

Новости культуры: 29 мая умер кот Лео, сыгравший в новой экранизации книги "Кладбище домашних животных".

Кирк Джарретт, хозяин знаменитого кота, сыгравшего зомби в экранизации книги Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", сообщил в Instagram о смерти животного. Кот умер 29 мая.

"С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко", – написано в публикации.

В фильме Кладбище домашних животных Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина вышла в российский прокат 4 апреля 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo (@church_aka_leo) 29 Май 2019 в 6:09 PDT

Кладбище домашних животных – один из самых популярных романов короля ужасов Стивена Кинга. Его впервые опубликовали еще в 1983, но читатели до сих пор раскупают книгу с витрин. Первую экранизацию подготовил режиссер Мэри Ламберт в 1989 году.