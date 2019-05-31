Скачать
Пятница, 31.05.2019
Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram
Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram

Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме "Кладбище домашних животных"

Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме "Кладбище домашних животных"
10:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: 29 мая умер кот Лео, сыгравший в новой экранизации книги "Кладбище домашних животных".

Кирк Джарретт, хозяин знаменитого кота, сыгравшего зомби в экранизации книги Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", сообщил в Instagram о смерти животного. Кот умер 29 мая.

"С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко", – написано в публикации.

В фильме Кладбище домашних животных Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина вышла в российский прокат 4 апреля 2019 года. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Leo (@church_aka_leo)

Кладбище домашних животных – один из самых популярных романов короля ужасов Стивена Кинга. Его впервые опубликовали еще в 1983, но читатели до сих пор раскупают книгу с витрин. Первую экранизацию подготовил режиссер Мэри Ламберт в 1989 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кот, Животные, Знаменитости, Кладбище домашних животных, Альманах, Альманах-2019, Смерть знаменитого кота, Кот Лео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Нигерия 1:1 Украина: события матча
04 АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским
05 Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
ООС: Боевики применили запрещенное вооружение, есть раненые
ООС: Двое украинских военных ранены на Донбассе
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
NEZEMNAYA2020: Макс Барских отправляется в мировой тур
NEZEMNAYA2020: Макс Барских отправляется в мировой тур
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь