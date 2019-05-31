Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме "Кладбище домашних животных"

Кирк Джарретт, хозяин знаменитого кота, сыгравшего зомби в экранизации книги Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", сообщил в Instagram о смерти животного. Кот умер 29 мая.
"С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко", – написано в публикации.
В фильме Кладбище домашних животных Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина вышла в российский прокат 4 апреля 2019 года.
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Кладбище домашних животных – один из самых популярных романов короля ужасов Стивена Кинга. Его впервые опубликовали еще в 1983, но читатели до сих пор раскупают книгу с витрин. Первую экранизацию подготовил режиссер Мэри Ламберт в 1989 году.