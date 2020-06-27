СМИ: Бари Алибасов попал в психушку

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов из наркологической клиники отправился в психиатрическую. Об этом говорится на телеграмм-канале Mash.

Сообщается, что причиной стало нестабильное состояние артиста после принятых препаратов и алкоголя.

Пока официального подтверждения этой новости нет.

Известно, что сын Бари отправил его на лечение в одну из московских наркологических клиник. Однако там артист вел себя неадекватно. Он демонстрировал потерю памяти, а также у знаменитости развился амнестический синдром. При этом заболевании происходит расстройство памяти на события настоящего, однако она сохраняется на прошлые события.

После очередного обследования медики решили отправить Алибасова в специальное заведение, где ему окажут необходимое лечение. Музыканта экстренно госпитализировали.