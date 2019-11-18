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СМИ: певица София Ротару планирует выступить в России

СМИ: певица София Ротару планирует выступить в России
17:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская артистка споет на российской премии "Песня года".

Украинская эстрадная певица и актриса София Ротару, которая в августе этого года выступила на конкурсе "Новая волна", снова планирует поехать в Россию и выступить на премии "Песня года".

Как сообщают российские СМИ, артистка уже подтвердила свое участие. Кроме этого, София Ротару также планирует выступить на концерте "Легенды ретро FM".

В дополнении ко всему, СМИ пишут о предстоящих новогодних корпоративах певицы в Москве, а также оговариваются будущие гонорары, которые варьируются в пределах $50-60 тысяч.

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Запись премии "Песня года" запланирована на 7 декабря на "ВТБ Арене".

Представители украинской певицы никаких комментариев по этому поводу пока не давали.

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Россия, Новая волна, София Ротару.
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