СМИ: певица София Ротару планирует выступить в России

Украинская эстрадная певица и актриса София Ротару, которая в августе этого года выступила на конкурсе "Новая волна", снова планирует поехать в Россию и выступить на премии "Песня года".
Как сообщают российские СМИ, артистка уже подтвердила свое участие. Кроме этого, София Ротару также планирует выступить на концерте "Легенды ретро FM".
В дополнении ко всему, СМИ пишут о предстоящих новогодних корпоративах певицы в Москве, а также оговариваются будущие гонорары, которые варьируются в пределах $50-60 тысяч.
Запись премии "Песня года" запланирована на 7 декабря на "ВТБ Арене".
Представители украинской певицы никаких комментариев по этому поводу пока не давали.