Ты и есть любовь: Слава Каминская трогательно поздравила дочь с днем рождения

6 декабря дочь украинской певицы, солистки группы "НеАнгелы", Славы Каминской Лаура отмечает свое пятилетие. По этому поводу звездная мама опубликовала на своей странице трогательное поздравление и показала архивные снимки малышки.
"Ты и есть любовь! Плюшка, с Днем рождения. Мы с папой сделаем все, чтобы ты была счастлива", – написала Слава Каминская.
В своем посте Слава поблагодарила своего бывшего мужа Эдгара Каминского за дочь и показала несколько архивных снимков, где Лаура изображена еще совсем маленькой.
Но больше всего сеть растрогало видео УЗИ, на котором еще совсем крошечная малышка толкается в животике у мамы.
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Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Слава Каминская засветилась в свадебном платье.