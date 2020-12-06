Ты и есть любовь: Слава Каминская трогательно поздравила дочь с днем рождения

6 декабря дочь украинской певицы, солистки группы "НеАнгелы", Славы Каминской Лаура отмечает свое пятилетие. По этому поводу звездная мама опубликовала на своей странице трогательное поздравление и показала архивные снимки малышки.

"Ты и есть любовь! Плюшка, с Днем рождения. Мы с папой сделаем все, чтобы ты была счастлива", – написала Слава Каминская.

В своем посте Слава поблагодарила своего бывшего мужа Эдгара Каминского за дочь и показала несколько архивных снимков, где Лаура изображена еще совсем маленькой.

Но больше всего сеть растрогало видео УЗИ, на котором еще совсем крошечная малышка толкается в животике у мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Слава Каминская засветилась в свадебном платье.