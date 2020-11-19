Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Вспышка коронавируса лишила украинскую команду всех вратарей
Вспышка коронавируса лишила украинскую команду всех вратарей

Слава из "НеАнгелов" засветилась в свадебном платье и получила много комплиментов (фото)

Слава из "НеАнгелов" засветилась в свадебном платье и получила много комплиментов (фото)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram Славы Каминской

Солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, которая ранее оказалась в объятиях известного хореографа, в очередной раз ошарашила своих поклонников новым кадром. 

Популярная исполнительница разместила снимок на своей личной странице в Инстаграм, в котором предстала в красивом свадебном наряде с букетом шикарных цветов и белоснежной фатой на голове.

Фото Instagram Славы Каминской

Так Каминская анонсировала выход на Новом канале игровой телепрограммы "Хто зверху?" с известными ведущими Лесей Никитюк и Сергеем Притулой.

Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила "комическими куплетами из каждого утюга" (видео)

Подписчики завалили красавицу множеством комплиментов. Всего за 5 часов пост набрал более 7 тысяч лайков.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Слава Каминская призналась о том, что чувствует, когда по-настоящему влюбляется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Слава Каминская, Хто зверху.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото слили в сеть
02 Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
03 Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
04 Выстрел - и разговор оборвался: на Донбассе убили разведчика, пока он общался с беременной женой
05 Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских &quot;миротворцев&quot;: карта позиций, фото и видео
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о &quot;гражданской войне&quot; в Украине
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о "гражданской войне" в Украине
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила &quot;комическими куплетами из каждого утюга&quot; (видео)
Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила "комическими куплетами из каждого утюга" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь