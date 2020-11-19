Слава из "НеАнгелов" засветилась в свадебном платье и получила много комплиментов (фото)

Солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, которая ранее оказалась в объятиях известного хореографа, в очередной раз ошарашила своих поклонников новым кадром.

Популярная исполнительница разместила снимок на своей личной странице в Инстаграм, в котором предстала в красивом свадебном наряде с букетом шикарных цветов и белоснежной фатой на голове.

Фото Instagram Славы Каминской

Так Каминская анонсировала выход на Новом канале игровой телепрограммы "Хто зверху?" с известными ведущими Лесей Никитюк и Сергеем Притулой.

Подписчики завалили красавицу множеством комплиментов. Всего за 5 часов пост набрал более 7 тысяч лайков.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Слава Каминская призналась о том, что чувствует, когда по-настоящему влюбляется.