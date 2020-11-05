Слава Каминская появилась в объятиях известного мужчины: кто оказался счастливчиком (Фото, Видео)

Популярная певица Слава Каминская выложила на своей официальной странице в Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром.
"Танцуй, пока молодая. мой вернулся", - неоднозначно подписала фото исполнительница.
Фото Instagram Славы Каминской
Также певица закинула пару видео в сториз, на котором занимается танцами с хореографом.
Подписчики участницы группы "НеАнгелы" прокомментировали новое фото и отметили, что из знаменитостей могла бы получится отличная пара.
Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Слава Каминская проболталась о своем новом возлюбленном.