Слава Каминская появилась в объятиях известного мужчины: кто оказался счастливчиком (Фото, Видео)

Популярная певица Слава Каминская выложила на своей официальной странице в Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром.

"Танцуй, пока молодая. мой вернулся", - неоднозначно подписала фото исполнительница.

Фото Instagram Славы Каминской

Также певица закинула пару видео в сториз, на котором занимается танцами с хореографом.

Подписчики участницы группы "НеАнгелы" прокомментировали новое фото и отметили, что из знаменитостей могла бы получится отличная пара.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Слава Каминская проболталась о своем новом возлюбленном.