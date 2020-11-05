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Слава Каминская появилась в объятиях известного мужчины: кто оказался счастливчиком (Фото, Видео)

Слава Каминская появилась в объятиях известного мужчины: кто оказался счастливчиком (Фото, Видео)
Обновлено 23:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram Славы Каминской

Популярная певица Слава Каминская выложила на своей официальной странице в Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром.

"Танцуй, пока молодая. мой вернулся", - неоднозначно подписала фото исполнительница.

Фото Instagram Славы Каминской

Также певица закинула пару видео в сториз, на котором занимается танцами с хореографом.

Подписчики участницы группы "НеАнгелы" прокомментировали новое фото и отметили, что из знаменитостей могла бы получится отличная пара.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Слава Каминская проболталась о своем новом возлюбленном.

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Слава Каминская, Дмитрий Дикусар.

Автор:

Телеграф
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