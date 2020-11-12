Бьет по ребрам: Каминская призналась, что чувствует, когда влюбляется

Участница женского дуэта "НеАнгелы", Слава Каминская, которая не перестает тренироваться со своим близким другом, хореографом Дмитрием Дикусаром, опубликовала новый пост, в котором поразмышляла о влюбленности и чувстве "бабочек в животе".

"Есть ли срок годности у "бабочек в животе"?" - спросила у подписчиков певица на своей личной странице в Инстаграме. - Многие люди с годами становятся сдержаннее и холоднее, контролируют эмоции и не позволяют себе проявлять чувства, как минимум, на публике. А мне кажется, что и в 50, и в 70 меня будет одинаково штормить. Океан либо волнуется, либо да. Это про меня".

Фото Instagram Славы Каминской

"Минус такого состояния - внутренний хаос. Эти маленькие твари своими крылышками там по всем органам туды-сюды, мозг отключается, думать ни о чем не можешь, движения парализует. А самый главный минус – бьет по ребрам. А они у меня, вы помните, не первой свежести", - рассказала 36-летняя Каминская.

Некоторые подписчицы украинской артистки на своем жизненном опыте признали, что лучше жить "бабочек" и со спокойной душой.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно певица Слава Каминская в интервью "Светской жизни" призналась, что у нее есть любимый человек. Имя своего мужчины звезда не раскрывает.