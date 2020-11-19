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Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила "комическими куплетами из каждого утюга" (видео)

Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила "комическими куплетами из каждого утюга" (видео)
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

В связи с ухудшением ситуации в Украине с коронавирусом, Кабмин ввел с 11 ноября общенациональный карантин выходного дня, который предусматривает ограничения работы ресторанного бизнеса, закрытия развлекательных центров и отмену массовых мероприятий. Какие регионы отказались вводить карантин -  читайте в материалах "Телеграфа".

На решения Кабмина остро отреагировали работники общепита, но и представители кино- и музыкальной индустрии. Так, на "Ток-шоу №1" с Василием Головановым украинская артистка Оля Полякова рассказала о критической ситуации в мире шоу-бизнеса и немного поскандалила с главным государственным санитарным врачом Украины, замминистра здравоохранения Виктором Ляшко.

Ведущий телепрограммы спросил Полякову, почему она выступает против карантина выходного дня. Певица отметила, что на музыкальный бизнес вообще не обращают внимание, а большинство чиновников плохо учили историю и не знают того, чтобы люди были довольны - им нужны хлеб и зрелище.

"Ограничивая работу ресторанного бизнеса они лишают людей хлеба, а остановив работу шоу-бизнеса - они лишают людей и зрелищ. Чем это может закончится, можно узнать из тех же учебников истории", - сказала Полякова. В пример певица привела историю французской королевы Марии-Антуанетты, которая когда узнала, что людям не хватает хлеба, посоветовала им есть пирожные: "Вспомните, как она закончила" (Марии-Антуанетте отрубили голову - ред.).

Далее артистка "преподала" урок математики: "Вот вы решили, что теперь будет 7% НДС. Вот смотрите, если у нас нет доходов, то хоть 2 % - все равно будет ноль. Вы понимаете? Поэтому у меня вопрос: что вы можете предложить нам, артистам, музыкантам, авторам, чтобы мы вновь запаслись терпением на абсолютно бездумную политику по отношению к себе? Предложите что-то, чтобы завтра утром вы не услышали в свой адрес комические куплеты с каждого утюга - а мы можем". Отметим, что после этих слов Полякова поддержала локдаун, но с компенсациями для украинских артистов.

В свою очередь Виктор Ляшко припомнил Оли Поляковой концерт в Харькове для учителей, на котором все присутствующие были без масок и не соблюдали положенную дистанцию. На что певица ответила, что это был не ее концерт (где обычно соблюдаются все рекомендации по борьбе с COVID-19), а она выступала только как приглашенная артистка. При этом Полякова почти не давала высказаться Ляшко, а вторила свое.

На дискуссию исполнительницы и Ляшко отреагировали зрители ток-шоу, которые отметили в своих комментариях на YouTube-канале "Украина 24", что Поляковой не на что жаловаться, ведь обычному украинцу приходиться жить на 6 тысяч гриве каждый месяц, а она могла заработать свои гонорары и до введения карантина.

Смотрите онлайн "Ток-шоу №1" Василия Голованова 18.11.2020 - разговор с Олей Поляковой на 40:17 минуте:

Ранее "Телеграф" сообщал, что после скандального выступления в Харькове Оля Полякова дала небольшие рекомендации, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

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Все по теме:

Карантин, Виктор Ляшко, Оля Полякова, Локдаун, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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