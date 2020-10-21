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Оля Полякова после скандального концерта в Харькове дала советы, как уберечься от COVID-19 (видео)

Оля Полякова после скандального концерта в Харькове дала советы, как уберечься от COVID-19 (видео)
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица рассказала своим подписчикам, какие витамины принимает, чтобы укрепить свой иммунитет и обезопасить себя от коронавируса.

Совсем недавно Оля Полякова развлекала праздничным концертом толпу людей без масок в Харькове, и все это в разгар пандемии коронавируса. Видимо певица не боится заболеть, ведь регулярно принимает витамины и укрепляет свой организм. 

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм-сториз, ответив на часто задаваемый вопрос от своих поклонников о том, как она бережется от COVID-19.

Полякова рассказала, что принимает уйму разных витаминов - витамин С, витамин D, рыбий жир, цинк. Также артистка пьет бактерии для кишечника и много воды. Ну и конечно соблюдает защитные меры - носит маску, моет руки и пользуется антисептиками.

 
 
 
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Публикация от GlamWish (@thisisglamwish)

Отметим, что ее позиция к коронавирусу поменялась после того, как Полякова заподозрила у себя COVID-19.

Напомним ранее, "Телеграф" писал, о том, что Оля Полякова рассказывала, что переболела коронавирусом еще весной в США.

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Певица, Оля Полякова.

Автор:

Телеграф
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