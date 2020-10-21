Оля Полякова после скандального концерта в Харькове дала советы, как уберечься от COVID-19 (видео)

Украинская певица рассказала своим подписчикам, какие витамины принимает, чтобы укрепить свой иммунитет и обезопасить себя от коронавируса.

Совсем недавно Оля Полякова развлекала праздничным концертом толпу людей без масок в Харькове, и все это в разгар пандемии коронавируса. Видимо певица не боится заболеть, ведь регулярно принимает витамины и укрепляет свой организм.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм-сториз, ответив на часто задаваемый вопрос от своих поклонников о том, как она бережется от COVID-19.

Полякова рассказала, что принимает уйму разных витаминов - витамин С, витамин D, рыбий жир, цинк. Также артистка пьет бактерии для кишечника и много воды. Ну и конечно соблюдает защитные меры - носит маску, моет руки и пользуется антисептиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GlamWish (@thisisglamwish) 20 Окт 2020 в 8:22 PDT

Отметим, что ее позиция к коронавирусу поменялась после того, как Полякова заподозрила у себя COVID-19.

Напомним ранее, "Телеграф" писал, о том, что Оля Полякова рассказывала, что переболела коронавирусом еще весной в США.