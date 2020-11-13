В каких регионах Украины готовят срыв карантина выходного дня

11 ноября в Украине ввели "карантин выходного дня" в связи с пандемией коронавируса. В то же время, не в каждом областном центре согласны идти на усление ограничительных мер.

В своей статье "Телеграф" собрал города, которые планируют уклонятся от решения Кабмина о локдауне выходного дня.

Одесса

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась утверждать дополнительные ограничения, заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский.

Стоит отметить, что 11 ноября одесские рестораторы провели акцию протеста. После чего, к ним приехал мэр Геннадий Труханов и пообещал собравшимся, что будет "звонить в Кабмин и договариваться, что в ближайшие выходные никаких ограничений не будет".

Черкассы

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения карантина выходного дня из-за COVID-19. В данный момент и сам Бондаренко болеет коронавирусом. Карантин выходного дня черкасский мэр назвал "полумерами". Об этом Бондаренко рассказал на своей странице в Facebook.

Мукачево

Городской голова Мукачево Андрей Балога выступил против введения карантина выходного дня, назвав его шагом который "лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ровно

По словам городского главы Владимира Хомко, "карантин выходного дня" в Ровно пока не будут вводить, потому, что городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая вносит изменения в режим карантина для Ровно, проведет заседание по этому поводу лишь 16 ноября.

Отметим, что 11 ноября несколько десятков предпринимателей протестовали под стенами Ровенской ОГА против введения локдауна выходного дня, который считают критическим для своего бизнеса.

Львов

Стоит напомнить, что во Львове городские власти также не собираются принимать условия карантина выходного дня. Потому, что считают это решение глупым.

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