Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине

В Украине продолжает распространятся коронавирус. Таким образом, по состоянию на 13 ноября, в стране зафиксировано 11 787 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников, в то время, как не сумев побороть болезнь, сконалось 172 человека.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус-инфо.
Так, за прошедшие 24 часа в Украине:
- госпитализированы - 1587 человек;
- летальных случаев - 172;
- выздоровели - 6155 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46813, методом ИФА - 26585).
С начала пандемии в Украине:
- заболело - 512652 человека;
- вылечилось - 233849 человек;
- летальных случаев - 9317;
- проведения ПЦР-тестов - 3828912.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев - 48646 случаев;
- Винницкая область - 13 367 случаев;
- Волынская область - 18 004 случая;
- Днепропетровская область - 19 909 случаев;
- Донецкая область - 16 025 случаев;
- Житомирская область - 21 138 случаев;
- Закарпатская область - 18 832 случая;
- Запорожская область - 16 811 случаев;
- Ивано-Франковская область - 26 824 случая;
- Киевская область - 23103 случаи;
- Кировоградская область - 3501 случай;
- Луганская область - 4940 случаев;
- Львовская область - 36 000 случаев;
- Николаевская область - 11 646 случаев;
- Одесская область - 31332 случаи;
- Полтавская область - 14 327 случаев;
- Ровенская область - 24 045 случаев;
- Сумская область - 16 781 случай;
- Тернопольская область - 23 012 случаев;
- Харьковская область - 46 137 случаев;
- Херсонская область - 6485 случаев;
- Хмельницкая область - 21954 случаи;
- Черкасская область - 11 673 случая;
- Черновицкая область - 27 140 случаев;
- Черниговская область - 11 020 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
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