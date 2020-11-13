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Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине

Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине
08:32 Сегодня Телеграф

В Украине продолжает распространятся коронавирус. Таким образом, по состоянию на 13 ноября, в стране зафиксировано 11 787 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников, в то время, как не сумев побороть болезнь, сконалось 172 человека.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус-инфо.

Так, за прошедшие 24 часа в Украине:

  • госпитализированы - 1587 человек;
  • летальных случаев - 172;
  • выздоровели - 6155 человек; 
  • осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46813, методом ИФА - 26585). 

С начала пандемии в Украине: 

  • заболело - 512652 человека;
  • вылечилось - 233849 человек;
  • летальных случаев - 9317;
  • проведения ПЦР-тестов - 3828912.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях. 

Количество заболеваний в регионах: 

  • м. Киев - 48646 случаев;
  • Винницкая область - 13 367 случаев;
  • Волынская область - 18 004 случая;
  • Днепропетровская область - 19 909 случаев;
  • Донецкая область - 16 025 случаев;
  • Житомирская область - 21 138 случаев;
  • Закарпатская область - 18 832 случая;
  • Запорожская область - 16 811 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 26 824 случая;
  • Киевская область - 23103 случаи;
  • Кировоградская область - 3501 случай;
  • Луганская область - 4940 случаев;
  • Львовская область - 36 000 случаев;
  • Николаевская область - 11 646 случаев;
  • Одесская область - 31332 случаи;
  • Полтавская область - 14 327 случаев;
  • Ровенская область - 24 045 случаев;
  • Сумская область - 16 781 случай;
  • Тернопольская область - 23 012 случаев;
  • Харьковская область - 46 137 случаев;
  • Херсонская область - 6485 случаев;
  • Хмельницкая область - 21954 случаи;
  • Черкасская область - 11 673 случая;
  • Черновицкая область - 27 140 случаев;
  • Черниговская область - 11 020 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине могут начать сортировать больных коронавирусом.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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