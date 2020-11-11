Пусть сначала заплатят: Садовый призвал срывать карантин выходного дня во Львове

В связи с пандемией коронавируса в Украине вводят карантин "выходного дня". А тем временем во Львове городские власти не собираются принимать условия карантина выходного дня. Потому, что считают это решение глупым.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, передают "РБК-Украина".

По мнению Садового, карантин выходного дня приведет к значительным убыткам для заведений. Он уверен, что сперва нужно построить слаженную системы компенсаций предпринимателям и бизнесменам.

Таким образом мэр Львова, призвал владельцев бизнеса избегать организации массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса, дав обещание проигнорировать решение Кабинета министров о карантине на выходных.

"Ни одного глупого решения город принимать не будет. Мы должны взять обязательство с вами - никаких банкетов, юбилеев и свадеб. Пусть сначала заплатят всем деньги на карточки наперед, а потом будем говорить о локдауне", - отметил Садовый.

Видео с места событий:

Стоит отметить, что данный ход действующего мера Львова может быть пиар-ходом в преддверии предстоящего второго тура выборов мера города.

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