Сколько выходных будет длиться карантин в Украине и что будет с бизнесом

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине "карантин выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Об этом стало известно по итогам заседания правительства в среду 11 ноября.

Новые ограничения начнут действовать с ночи 14 ноября.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

продуктовые магазины;

аптеки (в частности ветеринарные аптеки);

транспорт;

АЗС;

банки.

Премьер Шмыгаль обратил внимание, что поскольку новые ограничения "неприятны и болезненны" для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах, правительство готово поддержать предпринимателей.

Для этого полностью восстанавливаются и расширяются следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обговаривается с Торгово-промышленной палатой;

продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 ноября зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19.