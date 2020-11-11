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Сколько выходных будет длиться карантин в Украине и что будет с бизнесом

Сколько выходных будет длиться карантин в Украине и что будет с бизнесом
15:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине "карантин выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Об этом стало известно по итогам заседания правительства в среду 11 ноября.

Новые ограничения начнут действовать с ночи 14 ноября.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

  • продуктовые магазины;

  • аптеки (в частности ветеринарные аптеки);

  • транспорт;

  • АЗС;

  • банки.

Премьер Шмыгаль обратил внимание, что поскольку новые ограничения "неприятны и болезненны" для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах, правительство готово поддержать предпринимателей.

Для этого полностью восстанавливаются и расширяются следующие программы поддержки:

  • компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

  • программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

  • возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обговаривается с Торгово-промышленной палатой;

  • продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 ноября зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19.

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Все по теме:

Бизнес, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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