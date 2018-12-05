Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили своего первенца

Новости шоу бизнеса: Влад Топалов поделился подробностями о родах и о состоянии здоровья малыша и новоиспеченной мамы.

Известная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов сегодня стали родителями. Радостную новость журналистам подтвердил новоиспеченный папа Влад Топалов.

Он поделился, как прошли роды и как чувствуют себя мама и мылыш. По словам Топалова, у них с Тодоренко родился сын. Малыш появился на свет с весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

Имя новорожденного пока остается в тайне, но вероятно, малыша назовут Вадимом, как говорил об этом Ранее Влад. Также молодой папа рассказал, что малыш и его мама, Регина Тодоренко, чувствуют себя хорошо.