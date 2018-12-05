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СМИ: беременную Регину Тодоренко забрали в роддом

СМИ: беременную Регину Тодоренко забрали в роддом
14:38 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Поговаривают, что вот-вот ведущая родит первенца.

Певицу и ведущую Регину Тодоренко, которая рассказала о своей свадьбе с Владом Топаловым, сегодня, 5 декабря, забрали в роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве. Так что совсем скоро Регина и ее муж, певец Влад Топалов, впервые станут родителями.

О том, что Регина в это время рожает, сообщил российский Telegram-канала YOBAJUR, со ссылкой на источник, работающий в этом родильном доме. "Тодоренко сейчас рожает в 29-м роддоме. Информация 100%", – говорится в посте.

Напомним, что на днях Регина Тодоренко призналась, что стала законной женой Влада Топалова. Пара обменялась клятвами 25 ноября. Также мы сообщали, что уже стали известны дата и пол ребенка знаменитых супругов.

Несмотря на интересное положение, Регина Тодоренко вела активный образ жизни. На последнем месяце беременности ведущая занималась йогой, плавала в бассейне и посещала светские мероприятия.

Интересно, что дважды Регина Тодоренко и Влад Топалов становились "Парой года" по версии разных именитых изданий. В свою очередь певица признавалась, что надеется в следующем году вместе с мужем получить награду в номинации "Родители года".

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Беременность, Роды, Роддом, Певица, Материнство, Регина Тодоренко.
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