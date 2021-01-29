Ода любящим: после смерти отца Каменских представила трогательный клип на песню "Почуття" (видео)

Популярная певица Настя Каменских, у которой недавно умер родной отец, 29 января выпустила эмоциональную песню на украинском языке под названием "Почуття".
Клип на новый сингл был опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы.
""Почуття" - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию", - написала Каменских в Инстаграме. ""Почуття" - ода влюбленным и любящим", - дополнила певица.
Текст песни Насти Каменских "Почуття":
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
Діаманти, золото
І крига плаває розколота
В шампанському холодному
Неначе падаю в безодню я
Твоїх очей
Смарагдових
Відчуй рубіново-трояндовий
Смак моїх губ, торкання рук
І пролітаючих комет цей звук
Загадай бажання, я здійсню його
Бо жінка у коханні земля, вітер, вогонь
Викради мене і привези до себе
Мені це так треба
Загадай бажання, це наш зорепад
І танцюй зі мною ніби в перший раз
Нащо ці сльози
На щоці сльози щастя
На щоці
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
Діаманти, золото
І крига плаває розколота
В шампанському холодному
Неначе падаю в безодню я
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