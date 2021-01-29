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Ода любящим: после смерти отца Каменских представила трогательный клип на песню "Почуття" (видео)

Ода любящим: после смерти отца Каменских представила трогательный клип на песню "Почуття" (видео)
10:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских

Популярная певица Настя Каменских, у которой недавно умер родной отец, 29 января выпустила эмоциональную песню на украинском языке под названием "Почуття".

Клип на новый сингл был опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы.

""Почуття" - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию", - написала Каменских в Инстаграме. ""Почуття" - ода влюбленным и любящим", - дополнила певица.

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Текст песни Насти Каменских "Почуття":

А на руці обручка золота

С тобою я танцюю знову так

Що дивиться весь світ тепер на нас

Кохання - це найкраща із прикрас

 

А на очах діамантова сльоза

Від ніжних слів, що ти мені сказав

Нехай всі дивляться тепер на нас

Бо почуття найкраща із прикрас

 

Діаманти, золото

І крига плаває розколота

В шампанському холодному

Неначе падаю в безодню я

Твоїх очей

Смарагдових

Відчуй рубіново-трояндовий

Смак моїх губ, торкання рук

І пролітаючих комет цей звук

Киркоров собрался на Евровидение, но Россию представлять не будет

Загадай бажання, я здійсню його

Бо жінка у коханні земля, вітер, вогонь

Викради мене і привези до себе

Мені це так треба

 

Загадай бажання, це наш зорепад

І танцюй зі мною ніби в перший раз

Нащо ці сльози

На щоці сльози щастя

На щоці

 

А на руці обручка золота

С тобою я танцюю знову так

Що дивиться весь світ тепер на нас

Кохання - це найкраща із прикрас

 

А на очах діамантова сльоза

Від ніжних слів, що ти мені сказав

Нехай всі дивляться тепер на нас

Бо почуття найкраща із прикрас

 

А на руці обручка золота

С тобою я танцюю знову так

Що дивиться весь світ тепер на нас

Кохання - це найкраща із прикрас

 

А на очах діамантова сльоза

Від ніжних слів, що ти мені сказав

Нехай всі дивляться тепер на нас

Бо почуття найкраща із прикрас

 

Діаманти, золото

І крига плаває розколота

В шампанському холодному

Неначе падаю в безодню я

Ранее украинская певица Настя Каменских записала забавное видео TikTok под трек Follow Me автора Shamar Midgett.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 339

Все по теме:

Песни, Настя Каменских, Клипы, НК, Почуття.
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