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Киркоров собрался на Евровидение, но Россию представлять не будет

Киркоров собрался на Евровидение, но Россию представлять не будет
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова

Народный артист России (2008), Украины (2008) и Молдавии (2018), 53-летний эстрадный певец Филипп Киркоров, который недавно оскандалился заявлением в поддержку Путина во время массовых акций протеста в России, сообщил, что стал представителем Молдовы на международном песенном конкурсе "Евровидение" в этом году.

Официальной новостью артист поделился со своими подписчиками в Инстаграме.

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"Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет...", - написал Филипп Бедросович, сопроводив заявление совместным фото с молдавской исполнительницей Натальей Гордиенко.

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Добавим, что певица является победительницей конкурса "Новая волна-2007", а также была участницей "Евровидения" в 2006 году.

наталья гордиенко едет на евровидение 2021 от молдовы

Наталья Гордиенко и Arsenium на конкурсе песни "Евровидение-2006". Фото: Википедия

Сам Киркоров принимал участие в Евровидении от России в 1995 году с песней "Колыбельная для вулкана", которая не добилась высокого успеха, заняв 17 место с 17-ю очками. Тогда конкурс проходил в столице Ирландии - Дублине.

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Напомним, что с 19 января 2021 году Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет. Как сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, российский артист не единожды признавал Крым российской территорией, а такие заявления "нельзя терпеть ни при какой демократии".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Молдова, Филипп Киркоров, Наталья Гордиенко, Евровидение 2021.
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