Литва наказала Киркорова за поддержку аннексии Крыма: в России язвительно ответили

Миграционная служба Литвы внесла российского певца Филиппа Киркорова в “черный список” и запретила въезд в страну строком на пять лет. Запрет вступил в силу с 19 января.

Такое решение МВД Литвы приняло из-за того, что артист неоднократно публично признавал Крым российской территорией, и более того часто выступал на оккупированном полуострове.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», – сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В России уже отреагировали на данное решение Литвы. Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала внесение Киркорова в “черный список”. Стоит отметить, что ответ оказался довольно-таки язвительным.

Захарова считает, что Литва пытается “строить козни” в отношении российских артистов, которых любят и ждут многие жители Литвы.

“Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях” - сообщила Захарова, добавив, что сожалеет, что “нечистоплотные” литовские политики используют культуру для искоренения доброго отношения к России.

В сети уже также обсудили эту новость, сопроводив посты с новостями о запрете кучей комментариев. К примеру, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов написал, что “Вот и Киркоров смог пострадать за Родину!”.

“Наконец-то, надеемся, остальные свободные страны присоединятся”, “Давно пора”, “Первый пошел”, “Долго до них доходило. Но лучше поздно, чем никогда”, “Ну и правильно сделали”, “А че ему в Литве делать, пусть едет картофеленфюрера развлекает, там ему рады” - пишут в комментариях пользователи в сети.

Ранее, “Телеграф” писал, что Филипп Киркоров сделал неожиданное предложение близкому другу Николаю Баскову.