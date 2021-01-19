Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Итоги дня 19 января: подозрение Тупицкому и новые показания в деле Шеремета
Итоги дня 19 января: подозрение Тупицкому и новые показания в деле Шеремета
Все еще только начинается: Трамп подготовил прощальную речь
Все еще только начинается: Трамп подготовил прощальную речь
Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)
Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)

Литва наказала Киркорова за поддержку аннексии Крыма: в России язвительно ответили

Литва наказала Киркорова за поддержку аннексии Крыма: в России язвительно ответили
23:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Миграционная служба Литвы внесла российского певца Филиппа Киркорова в “черный список” и запретила въезд в страну строком на пять лет. Запрет вступил в силу с 19 января.

Такое решение МВД Литвы приняло из-за того, что артист неоднократно публично признавал Крым российской территорией, и более того часто выступал на оккупированном полуострове.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», – сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В России уже отреагировали на данное решение Литвы. Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала внесение Киркорова в “черный список”. Стоит отметить, что ответ оказался довольно-таки язвительным.

Захарова считает, что Литва пытается “строить козни” в отношении российских артистов, которых любят и ждут многие жители Литвы.

Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях” - сообщила Захарова, добавив, что сожалеет, что “нечистоплотные” литовские политики используют культуру для искоренения доброго отношения к России.

В сети уже также обсудили эту новость, сопроводив посты с новостями о запрете кучей комментариев. К примеру, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов написал, что “Вот и Киркоров смог пострадать за Родину!”.

Наконец-то, надеемся, остальные свободные страны присоединятся”, “Давно пора”, “Первый пошел”, “Долго до них доходило. Но лучше поздно, чем никогда”, “Ну и правильно сделали”, “А че ему в Литве делать, пусть едет картофеленфюрера развлекает, там ему рады” - пишут в комментариях пользователи в сети.

 

Ранее, “Телеграф” писал, что Филипп Киркоров сделал неожиданное предложение близкому другу Николаю Баскову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 90

Все по теме:

Филипп Киркоров, Певец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
02 В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить
03 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
04 Катастрофа в Польше, большинство погибших - украинцы
05 Российские пограничники пять часов издевались над похудевшим американцем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Морские крокодилы, неудачная высадка на ледник и опасный прыжок в Макао: Леся Никитюк об опасных ситуациях во время съемок “Орла и решки”
Морские крокодилы, неудачная высадка на ледник и опасный прыжок в Макао: Леся Никитюк об опасных ситуациях во время съемок “Орла и решки”
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь