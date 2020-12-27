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Киркоров сделал предложение Баскову насчет похорон

Киркоров сделал предложение Баскову насчет похорон
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram Николая Баскова

Филипп Киркоров, который покупает песни в украинских исполнителей, сделал очень неожиданное предложение своему коллеге и близкому другу Николаю Баскову.

Так, в эфире программы "Привет, Андрей!" на российском телеканале "Россия-1" Басков рассказал забавный случай, когда ему позвонил Киркоров и предложил, чтобы они были захоронены на одном кладбище рядом с друг другом, передает СтарХит.

"Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", - сказал Малахову эстрадный артист.

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Отметим, что Киркоров и Басков являются старыми друзьями. Они много общаются, записывают совместные песни и нередко подшучивают друг над другом.

Также Басков признался, что они первыми узнали о том, что у Сергея Лазарева будет дочь. Напомним, что 37-летнему исполнителю приписывают роман с российским певцом и моделью Александром Малиновским.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Николай Басков проговорился о новом статусе певицы Наташи Королевой, назвав ее "разведенкой".

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Николай Басков, Филипп Киркоров.

Автор:

Телеграф
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