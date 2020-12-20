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Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)

Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Проблемы в семье эстрадной певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, наверное достигли своего апогея.

После скандальной новости о том, что супруг артистки изменил ей, в сети 19 декабря появилось видео со съемок новогодней российской передачи, где присутствуют певец Николай Басков, Александр Ревва (Артур Пирожков) и сама Королева. Они сидят за столом, а Басков снимает все на камеру, где называет Наташу Королеву "разведенкой" и говорит, что она "бухает".

"Николай Басков назвал Наташу Королеву разведенкой. Интересно, оговорка по Фрейду или шутка?" - прокомментировал Telegram-канал Звездач.

Наташа Королева и Тарзан шокировали внешним видом после скандала с изменой (фото и видео)

Напомним, что 24 ноября Тарзан заявил, что его шантажируют под предлогом несуществующего долга. У неизвестных оказался якобы компромат на стриптизера. Супруг Королевой обратился в полицию. После этого любовница Глушко, Анастасия Шульженко, заявила, что была знакома с шантажистами.

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Все по теме:

Николай Басков, Тарзан, Наташа Королева, Сергей Глушко.

Автор:

Телеграф
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