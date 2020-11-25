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Муж Наташи Королевой стал героем нового скандала с женщинами

Муж Наташи Королевой стал героем нового скандала с женщинами
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Поклонники еще не успели отойти от сентябрьского скандала Сергея Глушко (Тарзан) с Наташей Королевой по поводу его измены, как он угодил в еще один.

24 ноября Тарзан заявил в полицию, что его шантажируют. Неизвестные потребовали у стриптизера два миллиона рублей, пообещав опубликовать компромат, если тот не заплатит. Глушко сообщил, эти деньги у него вымогают под предлогом долга. Хотя Сергей уверяет, что таких сумм ни у кого не одалживал.

В ходе полицейской операции «контрольная закупка» правоохранителям удалось поймать с поличным одного из шантажистов – 49-летнюю женщину, Антонину С. А после выйти и на ее соучастницу - 21-летнюю девушку. Обе задержанные — уроженки Краснодарского края.

Об этом сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT.

Сейчас шантажистки находятся под подпиской о невыезде. СК возбуждил уголовное дело по статье "Вымогательство".

Ранее, «Телеграф» писал, что в сети появились новые подробности драки актера Павла Прилучного в Калининграде.

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Все по теме:

Скандал, Тарзан, Наташа Королева, Сергей Глушко.

Автор:

Телеграф
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