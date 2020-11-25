Друг Прилучного открыл новые подробности драки в клубе

21 ноября российского актера Павла Прилучного избили в Калининграде. В сети ходит слух, что Павел поругался с владельцем гей-клуба, в результате чего и завязалась драка. Сейчас артист находится в больнице.

Друг Прилучного, калининградский бизнесмен Илья Васильев решил внести немного ясности в сложившуюся ситуацию и рассказал некоторые подробности произошедшего.

Илья сообщил, что перед операцией говорил с Павлом по WhatsApp. В переписке Павел рассказал, что да, драка была, и он получил телесные повреждения. По мнению Васильева повреждения довольно тяжкие, однако пусть в этом разбираются правоохранительные органы.

Васильев отметил, что во время драки Прилучный был не один. Однако с кем – рассказывать не стал. Также Илья сообщил, что Павел был абсолютно трезвым, что подтверждает экспертиза.

Ранее, "Телеграф" писал, что Прилучный тоже прокомментировал эту ситуацию. Однако ничего конкретного не сообщил, лишь посмеялся с предположений СМИ и предложил принять их.