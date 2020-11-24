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Павел Прилучный впервые прокомментировал свое избиение

Павел Прилучный впервые прокомментировал свое избиение
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

21 ноября в СМИ появилась информация, что в Калининграде был избит российский актер Павел Прилучный. Сообщается, что актер поругался с владельцем гей-клуба, после чего подрался с ним.

Павел Прилучный сначала никак не комментировал случившееся, а 24 ноября на своей Инстаграм странице решил пролить свет на ситуацию.

«Ну давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, всё идёт хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни» - написал актер, добавив фото со сьемок 2018 года.

Судя по посту, слухи о причине его попадания в больницу, его развеселили. Актер предлагает пока остановиться на подобной версии, ведь она, безусловно, гораздо интереснее правды.

Реальные детали произошедшего Павел разглашать не стал.

«Отдадим их правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся» - пишет Прилучный.

Также, актер выразил огромную благодарность всем врачам и специалистам, которые ему сейчас помогают. И, отдельное спасибо сказал своим поклонникам.

«Ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда» - написал Павел.

 
 
 
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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Ранее, "Телеграф" сообщал, что Павла Прилучного и Мирославу Карпович словили за совместными покупками, после слухов о расставании.

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Актер, Павел Прилучный.

Автор:

Телеграф
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