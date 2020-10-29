Прилучного и Карпович заметили вместе после слухов о разрыве (фото)

Недавно в сети появились слухи о том, что актер Павел Прилучный и заезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович разошлись. Причиной расставание являлось то, что актриса хотела замуж, а только разведенный Паша – не особо спешил в ЗАГС.

СМИ сразу начали писать, что Павел хочет вернуться к своей бывшей супруге актрисе Агате Муцениеце. На эту информацию менеджер актрисы ответил, что она не в курсе о каких-либо желаниях своего экс-супруга.

«Павел Валерьевич о своих планах и желаниях нам не докладывал» - сказал представитель Муцениеце.

Однако новые подробности из личной жизни Павла и Мирославы не подтверждают новости о их расставании. СМИ удалось поймать парочку за совместными покупками в супермаркете.

Прилучный и Карпович, после их совместного спектакля, закупились продуктами, а потом поехали в загородный дом в одном из элитных подмосковных поселков.

Ранее, «Телеграф» уже рассказывал о пикантных подробностях из личной жизни Павла Прилучного. В частности об его «походах налево» одновременно к двум актрисам.