Не только звезда "Папины дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного

Вскрылись новые пикантные обстоятельства личной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Оказывается, артист изменял жене одновременно с двумя своими коллегами.

Когда общественность узнала о романе звезды "Мажора" Павла Прилучного с Мирославой Карпович, актрису тут же наградили званием "разлучница", ведь именно из-за нее был разрушен брак актера с Агатой Муцениеце.

Однако на днях всплыла информация о еще одном походе "налево" Прилучного. Оказывается, актер был близок со своей коллегой по "Тени звезды" Юлией Франц.

Знакомые Прилучного утверждают, что на звезду "Папиных дочек" он положил глаз больше полутора лет назад, однако вскоре ему приглянулась и 31-летняя Франц, с которой он познакомился на съемках. Так, некоторое время он, по данным СМИ, изменял жене сразу с двумя женщинами.

Позже Франц стало известно, что кроме жены у Прилучного была еще одна любовница. Она приняла незамедлительное решение выйти их этого странного "четырехугольника" и бросила актера.