Энди Картрайт хотел уйти к любовнице, но не успел

Известный рэпер планировал бросить жену Марину Кохал и уйти к другой женщине.

Украинский рэпер Энди Картрайт собирался уйти к любовнице, прежде чем жена Марина Кохал его расчленила.

Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что полиция детально изучила переписку Александра Юшко с супругой Мариной. В сообщениях рэпер ясно дает понять, что планирует ее бросать.

"В сообщениях есть даже адрес разлучницы", - говорится в сообщении.

Теперь правоохранители планируют допросить любовницу Энди Картрайта. Тем временем вдова продолжает стоять на своем: мужа она не убивала, он умер от передозировки.

Напомним, в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили останки тела украинского гражданина 1989 года рождения Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайта.