Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус: в Украине за сутки заразилось рекордное число человек
Коронавирус: в Украине за сутки заразилось рекордное число человек
Оккупанты на Донбассе нарушили режим "тишины"
Оккупанты на Донбассе нарушили режим "тишины"
Чемпион Ювентус сдался Кальяри (Видео)
Чемпион Ювентус сдался Кальяри (Видео)
30 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
30 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В России обнаружили расчлененное тело украинского рэпера, в убийстве подозревают его жену

В России обнаружили расчлененное тело украинского рэпера, в убийстве подозревают его жену
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
В центре Петербурга обнаружили расчлененное тело известного украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. В убийстве подозревают жену музыканта.

В Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили останки тела украинского гражданина 1989 года рождения Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайта.

О смерти музыканта сообщают российские СМИ.

Расчлененное тело 31-летнего мужчины, якобы, скончавшегося от передозировки наркотиками, нашли в его квартире. В преступлении подозревают супругу рэпера.

О трупе стало известно от адвоката жены погибшего. Якобы супруга решила его расчленить, разложить по пяти пакетам и спрятать останки. Последнее ей сделать не удалось. Как объяснила девушка, на такой поступок она пошла, чтобы скрыть смерть от фанатов и не очернять память мужа. 

На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Ведется следствие и устанавливаются обстоятельства трагедии.

Энди Картрайт родился в городе Нежин Черниговской области. Известный музыкант в России и Украине. Начинал читать рэп в своем окружении. Массовую популярность приобрел после участия в известном рэп-баттле Versus. В своем творчестве использовал мистические темы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Убийство, Санкт-Петербург.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими
02 Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
03 Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян
04 Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: в Украине задумались об экстрадиционном запросе
05 Дело об угрозах Зеленскому: Федине вручили обвинительный акт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в мире диагностировали более 17 миллионов случаев COVID-19
В мире выявили более 17 млн случаев COVID-19
Свежий курс валют: доллар снова ушел вверх
Свежий курс валют: доллар снова ушел вверх
Трамп объяснил, почему США выводят войска из Германии
Трамп объяснил, почему США выводят войска из Германии
Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь