Всплыли неожиданные нюансы избиения Павла Прилучного

21 ноября, в РФ, известный российский актер Павел Прилучный был избит и получил перелом черепа в Калининграде, в гей-клубе. Где он поругаля с владельцем и завязалась драка.

Такие слухи были озвучены в Телеграм-канале "YOBAJUR".

Предположительно, Прилучный не хотел писать заявление в полицию, но наряд приехал из-за анонимного сообщения.

В то же время сам актер по данному инциденту пока никаких комментариев не дает.

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