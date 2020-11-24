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Всплыли неожиданные нюансы избиения Павла Прилучного

Всплыли неожиданные нюансы избиения Павла Прилучного
10:27 Сегодня Телеграф Фото: Павет Прилучный - instagram.com

21 ноября, в РФ, известный российский актер Павел Прилучный был избит и получил перелом черепа в Калининграде, в гей-клубе. Где он поругаля с владельцем и завязалась драка.

Такие слухи были озвучены в Телеграм-канале "YOBAJUR".

Предположительно, Прилучный не хотел писать заявление в полицию, но наряд приехал из-за анонимного сообщения.

телега

В то же время сам актер по данному инциденту пока никаких комментариев не дает.

Читайте также в материале "Телеграфа": личная жизнь актера РФ Павла Прилучного наполнена интригами вокруг его брака с актрисой Агатой Муцениеце. Оказалось, что артист изменял жене одновременно с двумя своими коллегами - актрисами Юлией Франц и звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.

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Павел Прилучный.

Автор:

Телеграф
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