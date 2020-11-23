Павел Прилучный в больнице с переломом черепа: что известно и правда ли его избили

Известный российский актер Павел Прилучный, которого в январе прошлого года обвиняли в избиении бывшей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, был госпитализирован в больницу с переломом черепа.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

"В больницу он (Павел Прилучный - ред.) приехал сам - врачи осмотрели актера и приняли решение оставить его на лечение. У Прилучного сломана лицевая кость и ссадины с ушибами", - пишет Baza.

Сейчас 33-летний актер находится ГКБ №1 имени Пирогова в одноместной палате категории "Люкс", стоимость которой, по информации Telegram-канала YOBAJUR, составляет 15 тысяч рублей в сутки (около 5 с половиной тысяч гривен).

Отмечается, что Прилучный пробудет в больнице пару недель.

Сам актер настаивает, что случайно упал на асфальт, но есть версия об избиении мужчины. По его словам, все случилось в субботу, 21 ноября в городе Калининград.

Новых публикаций в Инстаграме актера пока нет, а вот в сториз Павел закинул видео из окна палаты.

Последний пост Павла Прилучного в соцсети из Калининграда:

View this post on Instagram A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge)

Ранее "Телеграф" писал, что личная жизнь российского актера Павла Прилучного полна пикантностей относительно его брака с актрисой Агатой Муцениеце. Оказывается, артист изменял жене одновременно с двумя своими коллегами - актрисами Юлией Франц и звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.