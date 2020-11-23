Скачать
Понедельник, 23.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
Уже более 11 тысяч больных умерло от COVID-19 в Украине
Уже более 11 тысяч больных умерло от COVID-19 в Украине
Танец с ведущими и поддержка близких: как прошел 13 прямой эфир "Танців з зірками"
Танец с ведущими и поддержка близких: как прошел 13 прямой эфир "Танців з зірками"
Нестареющий Ибрагимович принес Милану победу над Наполи (видео)
Нестареющий Ибрагимович принес Милану победу над Наполи (видео)

Павел Прилучный в больнице с переломом черепа: что известно и правда ли его избили

Павел Прилучный в больнице с переломом черепа: что известно и правда ли его избили
09:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram Павла Прилучного

Известный российский актер Павел Прилучный, которого в январе прошлого года обвиняли в избиении бывшей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, был госпитализирован в больницу с переломом черепа.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

"В больницу он (Павел Прилучный - ред.) приехал сам - врачи осмотрели актера и приняли решение оставить его на лечение. У Прилучного сломана лицевая кость и ссадины с ушибами", - пишет Baza.

Сейчас 33-летний актер находится ГКБ №1 имени Пирогова в одноместной палате категории "Люкс", стоимость которой, по информации Telegram-канала YOBAJUR, составляет 15 тысяч рублей в сутки (около 5 с половиной тысяч гривен).

Отмечается, что Прилучный пробудет в больнице пару недель.

Сам актер настаивает, что случайно упал на асфальт, но есть версия об избиении мужчины. По его словам, все случилось в субботу, 21 ноября в городе Калининград.

Новых публикаций в Инстаграме актера пока нет, а вот в сториз Павел закинул видео из окна палаты.

Последний пост Павла Прилучного в соцсети из Калининграда:

Ранее "Телеграф" писал, что личная жизнь российского актера Павла Прилучного полна пикантностей относительно его брака с актрисой Агатой Муцениеце. Оказывается, артист изменял жене одновременно с двумя своими коллегами - актрисами Юлией Франц и звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Травмы, Госпитализация, Павел Прилучный.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
02 Лучшего места не было? Сольный клип Нади Дорофеевой вызвал шквал критики из-за надругательства над Майданом
03 Шестой медвежонок Украины: брауни Юлии Мендель вызвали смех и шутки в сети
04 Защитник заменил удаленного в серии пенальти вратаря и отбил решающий удар (видео)
05 Лейте грязь на меня: мать вступилась за подростка, митинговавшего у дома Порошенко в маске "95 квартала"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лейте грязь на меня: мать вступилась за подростка, митинговавшего у дома Порошенко в маске &quot;95 квартала&quot;
Лейте грязь на меня: мать вступилась за подростка, митинговавшего у дома Порошенко в маске "95 квартала"
Дожди, ветер и мороз: какой будет погода в Украине на последней неделе ноября
Дожди, ветер и мороз: какой будет погода в Украине на последней неделе ноября
Итоги дня 22 ноября: второй тур украинских выборов и стоимость вакцины от коронавируса
Итоги дня 22 ноября: второй тур украинских выборов и стоимость вакцины от коронавируса
Красивые и добрые поздравления на День святой Ольги 2020
Красивые и добрые поздравления на День святой Ольги 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь