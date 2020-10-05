Наташа Королева и Тарзан шокировали внешним видом после скандала с изменой (фото и видео)

В середине сентября известная певица Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) оказались в центре скандала. Дело в том, что пока артистка пребывала в отпуске, ее супруг проводил время с двумя девушками в ее доме. После того, как эта ситуация стала известна СМИ, на своей личной странице в Инстаграм Глушко высказался о случившемся и признался в измене, а вот сама Королева предпочла хранить молчание.

В программе Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!", выпуск которого был опубликован в воскресенье, 4 октября, певица Наташа Королева решилась прокомментировать измену мужа и сказала, что сначала хотела оценить неприятную ситуацию со стороны и понять, кто говорит правду, и кому это было все выгодно. В итоге 47-летняя эстрадная исполнительница простила измену Тарзана, а его самого назвала жертвой обстоятельств.

"Я не считаю, что это измена", - сказала певица в интервью Ксении Собчак. При этом звезда уверяет, что мужчину вообще раскрутить на измену при помощи хитрости очень просто.

Несмотря на то, что Наташе Королевой удалось простить Сергея Глушко, ее внешний вид сильно изменился после этого неприятного инцидента. На лице стали видны глубокие морщины и уставшие глаза певицы.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

А вот сам Сергей Глушко заметно похудел.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, а начале сентября певица Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что ее дом ограбили. Выяснилось, что это случилось тогда, когда артистка была в отъезде. К Тарзану тогда приходили две девушки, которые якобы украли драгоценности у звездной пары.