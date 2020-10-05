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Наташа Королева и Тарзан шокировали внешним видом после скандала с изменой (фото и видео)

Наташа Королева и Тарзан шокировали внешним видом после скандала с изменой (фото и видео)
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В середине сентября известная певица Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) оказались в центре скандала. Дело в том, что пока артистка пребывала в отпуске, ее супруг проводил время с двумя девушками в ее доме. После того, как эта ситуация стала известна СМИ, на своей личной странице в Инстаграм Глушко высказался о случившемся и признался в измене, а вот сама Королева предпочла хранить молчание.

В программе Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!", выпуск которого был опубликован в воскресенье, 4 октября, певица Наташа Королева решилась прокомментировать измену мужа и сказала, что сначала хотела оценить неприятную ситуацию со стороны и понять, кто говорит правду, и кому это было все выгодно. В итоге 47-летняя эстрадная исполнительница простила измену Тарзана, а его самого назвала жертвой обстоятельств.

"Я не считаю, что это измена", - сказала певица в интервью Ксении Собчак. При этом звезда уверяет, что мужчину вообще раскрутить на измену при помощи хитрости очень просто.

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Несмотря на то, что Наташе Королевой удалось простить Сергея Глушко, ее внешний вид сильно изменился после этого неприятного инцидента. На лице стали видны глубокие морщины и уставшие глаза певицы.

Наташа Королева

Фото: Скриншот

Наташа Королева

Фото: Скриншот

А вот сам Сергей Глушко заметно похудел.

Сергей Глушко

Фото: Скриншот

Тарзан

Фото: Скриншот

Напомним, а начале сентября певица Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что ее дом ограбили. Выяснилось, что это случилось тогда, когда артистка была в отъезде. К Тарзану тогда приходили две девушки, которые якобы украли драгоценности у звездной пары.

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Ксения Собчак, Тарзан, Наташа Королева, Сергей Глушко, Анастасия Шульженко.

Автор:

Телеграф
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