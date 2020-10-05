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Оля Полякова в маечке засветила тату (фото и видео)

Оля Полякова в маечке засветила тату (фото и видео)
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram
"Королева ночи" Оля Полякова привлекла к себе внимание маленькой деталью на левом плече.

Популярная украинская исполнительница не боится выглядеть ярко и поражать многотысячную армию поклонников своими пышными нарядами. Но у звезды всегда есть то, чем можно приковать к себе дополнительное внимание.

Так, на днях Оля Полякова разместила на своей личной странице в Инстаграм ролик, в котором певица анонсирует свое новое кулинарное шоу "Васадули вагароде".

 
 
 
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Внимательные подписчики заметили на видео маленькое цветное тату, которое украшает левое плечо артистки.

Поклонники Поляковой не оставили такой "сюрприз" без внимания.

Напомним, год назад Оля Полякова сделала себе огромную перманентную татуировку в виде красного дракона, из пасти которого выходит пламя.

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Как сообщалось ранее, в субботу, 3 октября, украинская певица Оля Полякова провела праздничный концерт в Новобаварском районе Харькова. На концерте были нарушены все карантинные меры - люди пришли без масок и не соблюдали положенную дистанцию.

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Тату, Оля Полякова.

Автор:

Телеграф
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