Опасны для общества: любовница Тарзана рассказала о женщинах, вымогавших у него деньги

Сергей Глушко (Тарзан) снова попал в скандал, однако в этот раз он оказался жертвой. Две женщины решили нажиться на стриптизере, и вымогали у него 2 млн. рублей. Шантажистки уже задержаны и ждут своего приговора.

«Любовница» Тарзана, актриса Анастасия Шульженко, которая «поднялась» на истории о связи с Сергеем Глушко, рассказала новые подробности в деле о шантажистках стриптизера. Оказывается, Анастасия знакома с женщинами, вымогавшими у Тарзана деньги.

Актриса призналась, что на протяжении нескольких месяцев шантажистки искали встречу с ней, и однажды она все же согласилась. Анастасия рассказала, что женщины были очень недружелюбными, особенно по отношению к Сергею Глушко. Преступницы говорили, что уничтожат стриптизера.

«Я с точностью могу сказать, что эти люди представляют собой угрозу — для Сережи, для общества. Они говорят совершенно страшные вещи» - рассказала Шульженко.

Также, Анастасия добавила, что не хочет, чтобы эту ситуацию связывали с ней, ведь эти женщины никаким образом с ней не связаны. И в данной ситуации актриса полностью на стороне Глушко, и готова всегда помочь ему, чем сможет, если будет необходимо.

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