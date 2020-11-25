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Выясняли, кто лучший боксер: всплыли интересные данные про избиение Прилучного

Выясняли, кто лучший боксер: всплыли интересные данные про избиение Прилучного
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

21 ноября российский актер Павел Прилучный подрался возле одного из клубов Калининграда. Вокруг драки витает много разных предположений, одним и которых является версия о ссоре с владельцем клуба.

25 ноября телеграмм-канал Mash подтвердил, что Павел действительно подрался с владельцем клуба - бизнесменом Владимиром Семёновым. Драка должна была выяснить, кто из них лучший боксер.

Продюсер сериала «В клетке» рассказала, что на съемочной площадке у Прилучного и Семенова возник конфликт, и они договорились «пообщаться» 1 на 1 в клубе "Завод". В результате этой встречи Павел и получил травмы.

Владимир Семенов – 34-летний бизнесмен. информации о мужчине в сети практически нет. Он является совладельцем клуба «Завод», который открылся в 2018 году.

Также известно, что ранее предприниматель работал в полиции, а в 2009 году был осужден по статье «Мошенничество». После – начал заниматься бизнесом.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что друг Павла Прилучного Илья Васильев рассказал, что актер не был пьян во время драки.

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Драка, Актер, Павел Прилучный.

Автор:

Телеграф
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